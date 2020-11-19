***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2020 14:39
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hırvatistan'da bulunan Casinomuzun renovasyonu tamamlanmış olup faaliyete geçmiştir.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889202
BIST
15:551.320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 25,09
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.321
En Düşük
1.278
15:557,5660
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -0,1500
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
15:558,9624
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,1878
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
15:55452,67
En Yüksek
|Değişim
|: -2,47%
|| -11,46
|Açılış
|: 452,67
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler15:55
|IZTAR
|12,76
|4.030.675
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|107.710.317
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|164.905.715
|% -9,70
|
|GARAN
|9,44
|8.289.906.176
|% 6,67
|
|KRDMD
|4,91
|4.454.921.082
|% 6,97
|
|YKBNK
|3,12
|3.614.020.984
|% 6,48
|
|AKBNK
|6,56
|2.044.410.993
|% 4,63
|
|VAKBN
|4,92
|1.537.065.207
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,12
|3.614.020.984
|% 6,48
|
|KRDMD
|4,91
|4.454.921.082
|% 6,97
|
|GARAN
|9,44
|8.289.906.176
|% 6,67
|
|EKGYO
|1,95
|780.312.502
|% -2,01
|
|AKBNK
|6,56
|2.044.410.993
|% 4,63
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5600
|7,5660
|% -1,94
|
|Euro
|8,9512
|8,9624
|% -2,05
|
|Sterlin
|9,9725
|10,0225
|% -2,33
|
|Frank
|8,2505
|8,3002
|% -2,17
|
|Riyal
|2,0088
|2,0189
|% -2,09
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-6,55
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-11,54
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.061
|-86,00
|
|Tam
|3.000
|3.077
|-88,11
|
|Yarım
|1.450
|1.489
|-42,63
|
|Çeyrek
|727
|744
|-21,31
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,83
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,24
|44,24
|-0,10
|