***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 09:48
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son dönemde Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar nedeniyle, K.K.T.C. Kamu Otoriteleri kamu sağlığı açısından koruma amaçlı önlemler almaya devam etmektedir.
Salgında gelinen son noktada, K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yaptığı yeniden değerlendirme sonucunda K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan ve 26.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararlar uyarınca
Gime ve Lefkoşa ilçesinde artan yerel bulaş nedeni ile
• Gime ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01 'den 10 Şubat 2021 saat:23:59'a
• Lefkoşa ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01 'den 3 Şubat 2021 saat:23:59'a
kadar zaruri görülenler dışında kalan tüm faaliyet ve işyerlerinin kapatılması/ durdurulmasına karar verilmiştir.
Bu kararlar sonucunda Lefkoşa ve Girne ilçelerinde bulunan otellerimiz ve casinolarımız söz konusu tarihler arasında kapalı olacaktır.
Gazimağusa'da bulunan otel ve casinomuz ise misafirlerimize hizmet vermeye devam edecektir.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904551
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