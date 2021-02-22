***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2021 00:45
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 01.03.2021 saat 05:00'a kadar uzatmış olup kapsamını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir
* 22 Şubat 2021 tarihinden 27 Şubat 2021 saat 05.00'a kadar, gece 20.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.
* 27 Şubat 2021 saat 05.00' dan 1.3.2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.
Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan tüm otel ve casinolarımız söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911275
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9886
En Düşük
6,9594
17:598,4764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4830
En Düşük
8,4299
17:59399,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,78
|Açılış
|: 399,82
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.136.888
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.379.512.222
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.099.659.106
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.683.982
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,44
|622.948.193
|% -0,81
|
|PETKM
|5,19
|1.328.068.027
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9766
|6,9857
|% 0,06
|
|Euro
|8,4641
|8,4764
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7441
|9,7930
|% 0,30
|
|Frank
|7,7527
|7,7994
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|2,10
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,03
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|0,20
|
Seans Raporu
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