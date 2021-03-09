***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 18:28
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimizin sahip olduğu iştiraklerinin büyük bir çoğunluğu faaliyetlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karadağ, Bulgaristan, Hırvatistan olmak üzere yurtdışında gerçekleştirmektedir. 2020 yılının Mart ayından başlayıp günümüze kadar devam eden küresel salgında, bu ülkelerin kamu yetkilileri belli aralıklarla uzun süreli "tam gün" sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere sınır geçiş kısıtlanmaları gibi tedbirler almışlardır. Bu nedenle yurtdışı tüm iştiraklerimiz faaliyetlerine belirlenen süreler içerisinde ara vermek zorunda kalmışlardır. Net Holding A.Ş. olarak 2020 yıl sonu konsolide finansal rapor için gerekli olan, grup şirketlerimizin finansal verileri, kısıtlı personel ile sağlıklı olarak temin edilememektedir.
Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tarafımıza 15 günlük ek süre verilmesi talep edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916618
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6552
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0972
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,1070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0890
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05421,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,41
|Açılış
|: 421,73
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6498
|7,6571
|% -1,23
|
|Euro
|9,0976
|9,1064
|% -0,97
|
|Sterlin
|10,5865
|10,6396
|% -0,72
|
|Frank
|8,1874
|8,2367
|% -0,57
|
|Riyal
|2,0310
|2,0412
|% -1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|33,87
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
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17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
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17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361