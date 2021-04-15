***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurduğumuz,KKTC'de "Kapalı Devre Turizm" faaliyetleri kapsamında, otellerimiz ve casinolarımız charter uçak kiralama ve pazarlama çalışmalarını tamamlamış olupilk charter seferimiz İstanbul'dan 15.04.2021 (bugün) saat 19.00 itibarıyla başlayacaktır.Böylelikle otel ve casinolarımız tekrardan hizmet vermeye başlamış olacaklardır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928347BIST