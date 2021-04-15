***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 10:01
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurduğumuz,
KKTC'de "Kapalı Devre Turizm" faaliyetleri kapsamında, otellerimiz ve casinolarımız charter uçak kiralama ve pazarlama çalışmalarını tamamlamış olup
ilk charter seferimiz İstanbul'dan 15.04.2021 (bugün) saat 19.00 itibarıyla başlayacaktır.
Böylelikle otel ve casinolarımız tekrardan hizmet vermeye başlamış olacaklardır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928347
BIST
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|BJKAS
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|SAMAT
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|% -9,94
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|SASA
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|715.008.823
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|KRDMD
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|544.122.319
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|GARAN
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|% -0,09
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|2,1385
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|% -0,26
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|Riyal
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|1.747
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|10,62
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|Altın Gr.
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|452
|1,50
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|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-3,00
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|Tam
|2.979
|3.054
|-5,52
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|Yarım
|1.440
|1.477
|-2,67
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|Çeyrek
|722
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|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,17
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