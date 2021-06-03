***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarK.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde alınan tedbirleri kademeli olarak azaltmaya devam etmektedir.Bu gelişmeler doğrultusunda daha önce 10.06.2021 olan casinoların açılış tarihi öne çekilmiş ve 04.06.2021 olmuştur. Grubumuzun KKTC'de sahip olduğu casinolar bu kararlar sonrasında açılacaktır.03.06.2021-10.06.2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ülkeye ada dışı giriş kriterleri ülkelere göre belirlenen renk kodlarıyla belirlenmiştir. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.Bu kodlara göre Türkiye turuncu kategoride yer almaktadır.Turuncu kategori ülkelerin adaya giriş koşulları şu şekildedirAŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ-Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.- Karantinasız girişAŞISIZ-Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.-10 Gün karantinalı giriş.Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939838BIST