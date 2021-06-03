***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 14:06
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde alınan tedbirleri kademeli olarak azaltmaya devam etmektedir.
Bu gelişmeler doğrultusunda daha önce 10.06.2021 olan casinoların açılış tarihi öne çekilmiş ve 04.06.2021 olmuştur. Grubumuzun KKTC'de sahip olduğu casinolar bu kararlar sonrasında açılacaktır.
03.06.2021-10.06.2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ülkeye ada dışı giriş kriterleri ülkelere göre belirlenen renk kodlarıyla belirlenmiştir. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.
Bu kodlara göre Türkiye turuncu kategoride yer almaktadır.
Turuncu kategori ülkelerin adaya giriş koşulları şu şekildedir
AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ
-Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.
- Karantinasız giriş
AŞISIZ
-Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
-10 Gün karantinalı giriş.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939838
BIST
16:441.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,21
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:448,7115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1188
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
16:4410,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1008
|Açılış
|: 10,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:44523,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,97
|Açılış
|: 523,28
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
522,22
BIST En Aktif Hisseler16:44
|EPLAS
|30,36
|11.922.064
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.530.243
|% 10,00
|
|VAKKO
|14,30
|84.334.747
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.339.206
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|9.051.965
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|361.188.873
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|SRVGY
|85,50
|13.000.041
|% -5,89
|
|THYAO
|13,92
|2.170.495.625
|% 1,98
|
|GARAN
|7,98
|1.116.870.350
|% -0,99
|
|KRDMD
|7,63
|944.559.809
|% -2,30
|
|SISE
|8,01
|581.102.552
|% 2,56
|
|PETKM
|6,29
|580.117.431
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,18
|579.701.799
|% -1,36
|
|THYAO
|13,92
|2.170.495.625
|% 1,98
|
|GARAN
|7,98
|1.116.870.350
|% -0,99
|
|IHLGM
|1,14
|146.877.981
|% 6,54
|
|EKGYO
|1,94
|238.214.390
|% 0,52
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7068
|8,7115
|% 1,38
|
|Euro
|10,5916
|10,5988
|% 0,96
|
|Sterlin
|12,2604
|12,3219
|% 0,99
|
|Frank
|9,6009
|9,6588
|% 0,74
|
|Riyal
|2,3134
|2,3250
|% 1,27
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-39,95
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|3.457
|3.510
|-25,00
|
|Tam
|3.446
|3.532
|-24,45
|
|Yarım
|1.665
|1.709
|-11,83
|
|Çeyrek
|835
|854
|-5,92
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,22
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,55
|71,55
|0,20
|
Seans Raporu
16:44
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16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KRDMD, BIMAS
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16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 84 kaybederek (% -0.87 ) 1, 241
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16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, VAKKO, KATMR, PENGD, BOBET, EPLAS
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16:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARSN, ISKUR, BALAT
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