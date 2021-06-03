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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.06.2021 14:06



***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin Corona Virüs (Covid-19) hakkında almış olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verilen ek tedbir kararları ve istisnaları çerçevesinde vaka sayılarındaki düşüşle orantılı bir şekilde alınan tedbirleri kademeli olarak azaltmaya devam etmektedir.
Bu gelişmeler doğrultusunda daha önce 10.06.2021 olan casinoların  açılış tarihi öne çekilmiş ve 04.06.2021 olmuştur. Grubumuzun KKTC'de sahip olduğu casinolar bu kararlar sonrasında açılacaktır.
03.06.2021-10.06.2021 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ülkeye ada dışı giriş kriterleri ülkelere göre belirlenen renk kodlarıyla belirlenmiştir. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.
Bu kodlara göre Türkiye turuncu kategoride yer almaktadır.
Turuncu kategori ülkelerin adaya giriş koşulları şu şekildedir
AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ
-Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu. 
- Karantinasız giriş 
AŞISIZ  
-Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.  
-10 Gün karantinalı giriş.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939838


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Yarım 1.665 1.709 -11,83  
Çeyrek 835 854 -5,92  
Gümüş.Ons 27,19 27,22 -0,96  
Gümüş Gr. 7,63 7,64 -0,14  
B. Petrol 71,55 71,55 0,20  
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