***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKaradağ'ın Budva şehrinde, 19.000 m2 kapalı alan içinde 10 katlı olarak tasarlanan Merit Starlit Hotel & Residence bünyesinde 44 lüks otel odası ve 49 lüks rezidansın yanı sıra dünya standartlarında hizmet sunacak alakart restoranlar, barlar, gece kulübü, özel plaj, SPA, fitness merkezi ve 2.500 m2 alana sahip şans oyunu salonu planlanmaktadır. 2021 yılı içinde proje kapsamında 1. faz satışlara başlanmış olup, 5. 6. ve 7. katlarda toplam 30 daire satışa sunulmuştur. Merit Starlit Hotel&Residence projesi ile ilgili Türkçe, İngilizce, Çince ve Sırpça hazırlanan daha detaylı bilgilere ve internet sitelerinde yer almaktadır. www.netholding.comwww.merithotels.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950034BIST