***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 18:22
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mehmet Cihan KADIOĞLU, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerinden 30.07.2021 tarihi itibariyle iş değişikliği sebebiyle istifa etmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.07.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, istifası kabul edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11. maddesinde belirtilen 30 günlük süre içinde, yerine yeni kişinin görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Bu süreçle ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953418
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
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|: 1.383
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1.393
En Düşük
1.380
18:058,4229
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMAS
|1,32
|88.288.744
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,08
|3.163.760
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.845.159
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.604.013
|% 9,96
|
|ADESE
|1,24
|11.132.546
|% 9,73
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|159.473.776
|% -10,00
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|METUR
|6,82
|98.188.437
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|29.064.454
|% -9,73
|
|YAYLA
|4,05
|137.471.802
|% -6,68
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|EREGL
|20,00
|651.950.508
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|664.346.660
|% 3,46
|
|KARSN
|4,57
|814.136.571
|% 8,81
|
|GARAN
|8,52
|1.538.909.221
|% 2,16
|
|KRDMD
|7,85
|742.757.798
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,82
|148.759.026
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4213
|8,4229
|% -0,39
|
|Euro
|9,9701
|10,0256
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,6728
|11,7314
|% -0,87
|
|Frank
|9,2615
|9,3173
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2397
|2,2509
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-14,26
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,04
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|B. Petrol
|75,59
|75,59
|0,49
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