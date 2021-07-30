***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2016Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMehmet Cihan KADIOĞLU, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerinden 30.07.2021 tarihi itibariyle iş değişikliği sebebiyle istifa etmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.07.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, istifası kabul edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11. maddesinde belirtilen 30 günlük süre içinde, yerine yeni kişinin görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Bu süreçle ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953418BIST