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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.08.2021 16:03



***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 05.08.2021 tarihli bugünkü toplantısında,
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Mehmet Cihan KADIOĞLU'nun görevlerinden ayrılması nedeniyle yerine,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince
"Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" sahibi ve şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan, Yönetim Kurulu Danışmanı Sn. Figen KUZANLI'nın 05.08.2021 tarihi itibariyle "Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954986


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