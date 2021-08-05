***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2021 16:03
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 05.08.2021 tarihli bugünkü toplantısında,
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Mehmet Cihan KADIOĞLU'nun görevlerinden ayrılması nedeniyle yerine,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince
"Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" sahibi ve şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan, Yönetim Kurulu Danışmanı Sn. Figen KUZANLI'nın 05.08.2021 tarihi itibariyle "Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954986
BIST
16:561.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,99
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.427
En Düşük
1.408
16:568,5339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0593
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
16:5610,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1148
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
16:56494,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 494,42
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler16:56
|VBTYZ
|20,90
|5.167.232
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.653.654
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.135.035
|% 9,98
|
|KTSKR
|32,22
|37.090.145
|% 9,97
|
|PENTA
|44,36
|17.606.710
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.468.266
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.342.942
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.198.461
|% -9,84
|
|SANFM
|20,10
|8.503.936
|% -6,51
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|GARAN
|9,24
|1.863.480.332
|% 1,54
|
|KOZAL
|111,40
|1.565.088.701
|% 5,09
|
|TUPRS
|97,50
|736.650.216
|% 3,12
|
|KOZAA
|14,34
|553.345.491
|% 3,61
|
|AKBNK
|5,49
|493.336.586
|% 1,29
|
|GARAN
|9,24
|1.863.480.332
|% 1,54
|
|YKBNK
|2,49
|406.155.006
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,49
|493.336.586
|% 1,29
|
|ODAS
|1,38
|119.738.918
|% 2,22
|
|CEMAS
|1,37
|82.233.635
|% 0,00
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5299
|8,5339
|% 0,70
|
|Euro
|10,1033
|10,1551
|% 1,14
|
|Sterlin
|11,8392
|11,8986
|% 0,84
|
|Frank
|9,3761
|9,4326
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2694
|2,2808
|% 0,68
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,32
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.327
|6,00
|
|Tam
|3.261
|3.343
|8,39
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|4,06
|
|Çeyrek
|790
|808
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|70,67
|70,67
|0,29
|
Seans Raporu
16:56
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17:07PAMEL
Yüzde 6.19 oranında artışla 33.96 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 377 adet işlem
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17:06XU030
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17:06
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17:06XU100
Endeks 1, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 12, 986.00 milyon TL de
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17:06FORMT
Yüzde 4.27 oranında artışla 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 376, 336 adet işlem