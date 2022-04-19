***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Net Holding A.Ş.'nin dolaylı iştiraki olan Merit Capital Partners O.O.D. şirketi, bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da beş yıldızlı Otel Marinela'da casino açmak üzere sözleşme imzalamıştır.Net Holding'in, Svilengrad şehrinde bulunan Otel ve Casino Merit Grand Mosta'dan sonra Bulgaristan'da ikinci yatırımıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022147BIST