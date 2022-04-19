***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 18:13
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Net Holding A.Ş.'nin dolaylı iştiraki olan Merit Capital Partners O.O.D. şirketi, bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da beş yıldızlı Otel Marinela'da casino açmak üzere sözleşme imzalamıştır.
Net Holding'in, Svilengrad şehrinde bulunan Otel ve Casino Merit Grand Mosta'dan sonra Bulgaristan'da ikinci yatırımıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022147
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0314
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0468
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05920,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -10,43
|Açılış
|: 920,94
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
920,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|322.174.179
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.243.692
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.656.894
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.622.044
|% 9,95
|
|AYEN
|15,86
|24.445.404
|% 9,91
|
|ISGYO
|11,07
|55.023.231
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.333.429
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.581.897
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.153.208
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.369.031
|% -9,88
|
|THYAO
|38,68
|4.684.023.682
|% 2,76
|
|GARAN
|14,20
|3.541.412.112
|% -1,53
|
|KRDMD
|16,38
|2.793.006.985
|% 1,49
|
|YKBNK
|5,22
|2.551.976.873
|% -0,38
|
|SISE
|17,94
|2.164.310.706
|% -0,72
|
|ODAS
|2,53
|1.429.141.737
|% 6,30
|
|TSKB
|2,01
|984.641.547
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,22
|2.551.976.873
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.095.720.576
|% 0,00
|
|HALKB
|5,99
|1.513.690.257
|% 1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6633
|14,6680
|% 0,21
|
|Euro
|15,8294
|15,8408
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,9957
|19,0910
|% 0,03
|
|Frank
|15,3867
|15,4794
|% -0,29
|
|Riyal
|3,8989
|3,9185
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-25,34
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-9,62
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,28
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,55
|