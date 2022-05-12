***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2022 16:14
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Selectum Blu Cruises tarafından işletilen "Blue Sapphire" isimli Cruise gemisi içinde yer alan casinoyu işletmek üzere Bulgaristan'da Merit Armada EOOD isimli grup şirketimiz kurulmuştur. Faaliyetlere başlanması için çalışmalar devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029799
BIST
16:452.365
En Yüksek
|Değişim
|: -3,64%
|| -89,22
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.364
16:4515,4097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1078
|Açılış
|: 15,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
16:4516,1048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0292
|Açılış
|: 16,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
16:45913,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,83
|Açılış
|: 913,47
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler16:45
|IHAAS
|23,98
|6.128.386
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.918.196
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.292.884
|% 9,95
|
|ULUUN
|11,41
|336.007.337
|% 9,92
|
|LIDFA
|6,21
|813.622
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.994.965
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.217.362
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,20
|4.067.387.766
|% -2,37
|
|SISE
|19,37
|3.044.489.179
|% -2,96
|
|KRDMD
|15,53
|2.309.939.647
|% -6,84
|
|SAHOL
|18,83
|2.012.061.825
|% -6,60
|
|EREGL
|32,10
|1.764.877.488
|% -5,98
|
|EKGYO
|2,63
|1.012.097.293
|% -4,36
|
|YKBNK
|4,56
|1.173.391.261
|% -2,98
|
|DOHOL
|3,57
|649.474.165
|% -2,19
|
|SISE
|19,37
|3.044.489.179
|% -2,96
|
|KRDMD
|15,53
|2.309.939.647
|% -6,84
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3979
|15,4097
|% 0,70
|
|Euro
|16,0611
|16,1048
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,7338
|18,8277
|% 0,24
|
|Frank
|15,3364
|15,4288
|% 0,01
|
|Riyal
|4,0904
|4,1109
|% 0,56
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-11,63
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,42
|
|Cumhuriyet
|6.127
|6.220
|-43,00
|
|Tam
|6.108
|6.266
|-26,49
|
|Yarım
|2.952
|3.031
|-12,82
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|-6,41
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,19
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,96
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00KRDMD
Yüzde -6.72 oranında düşüşle 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 145, 062, 697 adet işlem
-
16:59ERCB
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 36.78 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 830 adet işlem
-
16:58ERCB
Yüzde -8.07 oranında düşüşle 36.70 lira fiyatla işlem gören hissede 568, 315 adet işlem
-
16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 9 kaybederek (% -3.63 ) 2, 124
-
16:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, GLBMD, MNDRS, ULUUN, IMASM, ESCOM, UZERB