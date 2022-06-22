***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 18:30
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KKTC'de bulunan bağlı ortaklığımız Voyager Kıbrıs Limited'in mal sahibi olduğu, Girne'de yapılan Merit Royal Diamond Hotel'in 07.07.2022 tarihinde kısmi olarak ön açılışı (soft opening) yapılacak olup müşteri kabulüne başlanacaktır. Otelin tam kapasite çalışmaya başlaması için çalışmalar devam etmektedir.
Merit Royal Diamond Hotel, grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından işletilecektir.
Merit Royal Diamond Hotel faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerin, Şirketimizin Vergi Faiz Amortisman Öncesi Kar (VFAÖK) rakamlarını olumlu etkilemesi beklenmektedir. Net Holding yeni yatırımları ile büyümeye devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038777
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0150
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1313
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.025,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.025,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3466
|17,3484
|% 0,06
|
|Euro
|18,3560
|18,3864
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,2398
|21,3463
|% 0,10
|
|Frank
|17,9636
|18,0718
|% 0,55
|
|Riyal
|4,6105
|4,6336
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,88
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.802
|6.913
|26,00
|
|Yarım
|3.339
|3.381
|12,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,50
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|-2,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO