***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 16:03
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, "Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi" Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalanmıştır. Bugün bir internet haber sitesinde Milas Projesi kapsamında çıkan haber ile ilgili olarak yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi gereği hasıl olmuştur. İmzalanmış olan sözleşmemizde herhangi bir değişiklik olmadığını, sözleşmemizin aynı şartlarla devam etmekte olduğunu belirtiriz. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047765
BIST
17:232.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,94
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:2317,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0886
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:2318,1337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0675
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:23988,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,19
|Açılış
|: 988,26
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:23
|GZNMI
|55,75
|25.082.788
|% 5,89
|
|PNLSN
|15,47
|35.866.121
|% 4,25
|
|HUNER
|3,07
|103.224.502
|% 3,37
|
|OTTO
|34,88
|243.491
|% 2,95
|
|EUREN
|28,02
|20.625.251
|% 1,89
|
|KLRHO
|16,11
|175.199.786
|% -10,00
|
|SMRTG
|30,66
|73.235.312
|% -2,60
|
|HTTBT
|13,60
|11.939.574
|% -1,95
|
|KCAER
|27,52
|26.585.372
|% -1,92
|
|ERCB
|34,90
|6.743.809
|% -1,75
|
|KLRHO
|16,11
|175.199.786
|% -10,00
|
|YYLGD
|18,20
|129.935.104
|% -1,19
|
|HUNER
|3,07
|103.224.502
|% 3,37
|
|SMRTG
|30,66
|73.235.312
|% -2,60
|
|RUBNS
|15,39
|68.157.058
|% -0,84
|
|SEGYO
|1,14
|32.089.477
|% -1,72
|
|KLRHO
|16,11
|175.199.786
|% -10,00
|
|YYLGD
|18,20
|129.935.104
|% -1,19
|
|RUBNS
|15,39
|68.157.058
|% -0,84
|
|CONSE
|3,63
|14.873.193
|% -0,82
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8553
|17,8607
|% 0,50
|
|Euro
|18,1182
|18,1337
|% -0,37
|
|Sterlin
|21,3832
|21,4905
|% 0,13
|
|Frank
|18,4756
|18,5869
|% 0,65
|
|Riyal
|4,7387
|4,7624
|% 0,46
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-0,39
|
|Altın Gr.
|987
|987
|4,36
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.659
|6.715
|-1,00
|
|Yarım
|3.244
|3.282
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,31
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:38KRGYO
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 809, 595 adet işlem
-
17:37TCELL
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 17.14 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 048, 716 adet işlem
-
17:36RTALB
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 932, 905 adet işlem
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 08 kaybederek (% -0.31 ) 2, 242
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, IHAAS, KAPLM, BRKO, BRSAN, INTEM, DOBUR, BIZIM, NTGAZ, EMNIS