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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.07.2022 16:03
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilindiği üzere, Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, "Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi" Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalanmıştır.  Bugün bir internet haber sitesinde Milas Projesi kapsamında çıkan haber ile ilgili olarak yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi gereği hasıl olmuştur. İmzalanmış olan sözleşmemizde herhangi bir değişiklik olmadığını, sözleşmemizin aynı şartlarla devam etmekte olduğunu belirtiriz. Kamuoyuna duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047765


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