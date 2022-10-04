***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2022 19:02
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KKTC'de bulunan bağlı ortaklığımız Merit Kıbrıs Turizm Limited'in (Eski adı Voyager Kıbrıs Limited olan şirketin unvanı talebi doğrultusunda 29.08.2022 tarihli KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Merit Kıbrıs Turizm Limited olarak değişmiştir.) mal sahibi olduğu, Girne'de yapılan Merit Royal Diamond Hotel tam kapasite çalışmaya başlamıştır.
Merit Royal Diamond Hotel, grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından işletilmektedir.
Net Holding yeni yatırımları ile büyümeye devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067135
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0461
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,3415
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5810
En Düşük
18,1735
18:051.030,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 17,04
|Açılış
|: 1.030,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.032,38
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5749
|18,5886
|% 0,21
|
|Euro
|18,5434
|18,5613
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,2113
|21,3177
|% 1,30
|
|Frank
|18,8797
|18,9935
|% 1,41
|
|Riyal
|4,9260
|4,9507
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|26,53
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,59
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.870
|6.964
|91,00
|
|Yarım
|3.347
|3.402
|45,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|0,25
|
|B. Petrol
|91,73
|91,73
|2,87
|