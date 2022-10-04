***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKKTC'de bulunan bağlı ortaklığımız Merit Kıbrıs Turizm Limited'in (Eski adı Voyager Kıbrıs Limited olan şirketin unvanı talebi doğrultusunda 29.08.2022 tarihli KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Merit Kıbrıs Turizm Limited olarak değişmiştir.) mal sahibi olduğu, Girne'de yapılan Merit Royal Diamond Hotel tam kapasite çalışmaya başlamıştır.Merit Royal Diamond Hotel, grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından işletilmektedir.Net Holding yeni yatırımları ile büyümeye devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067135BIST