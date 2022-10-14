***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2022 18:13
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Murahhas Üyemiz ve Genel Koordinatörümüz Sayın Hande Tibuk'un şirketimizin iş geliştirme faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu, KKTC'de yeni kurulması muhtemel Mavi Girne Havacılık girişiminde %10 ortak olarak yer alma konusundaki açıklamalarını, 26.09.2022 ve 28.09.2022 tarihlerinde kamuoyuna duyurmuştuk.
KKTC'de yaşanan gelişmeler neticesinde, %90 oranındaki büyük ortak şirketin bu projeden çekildiği tarafımıza sözlü olarak bildirilmiştir. Bu sebeple, projenin gerçekleştirilemeyeceği anlaşıldığından mevcut görüşmeler sonlandırılmıştır.
Bu konu ile ilgili KKTC yetkili makamları tarafından yapılan açıklamaların haber linkleri aşağıda verilmiştir.
https://www.yeniduzen.com/arikli-yeni-havayolu-sirketi-projesi-rafa-kalkti-157074h.htm
https://www.turizmgunlugu.com/2022/10/10/kktc-icin-havayolu-firmasi-projesi-durdu/
https://haberkibris.com/hava-ulasiminda-rekabet-ortami-olusturulmamasi-halinde-yilbasinda-biletler-20-bin-tl-olacak-1843-2022-10-12.html
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072320
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0518
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,0918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0539
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05984,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,99
|Açılış
|: 984,87
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
982,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5867
|18,5921
|% 0,28
|
|Euro
|18,0828
|18,0918
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,7961
|20,9004
|% -0,83
|
|Frank
|18,4317
|18,5427
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.644
|-23,15
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.648
|6.730
|-60,00
|
|Yarım
|3.239
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,15
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|-0,38
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|-2,53
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem