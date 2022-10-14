***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Murahhas Üyemiz ve Genel Koordinatörümüz Sayın Hande Tibuk'un şirketimizin iş geliştirme faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu, KKTC'de yeni kurulması muhtemel Mavi Girne Havacılık girişiminde %10 ortak olarak yer alma konusundaki açıklamalarını, 26.09.2022 ve 28.09.2022 tarihlerinde kamuoyuna duyurmuştuk.KKTC'de yaşanan gelişmeler neticesinde, %90 oranındaki büyük ortak şirketin bu projeden çekildiği tarafımıza sözlü olarak bildirilmiştir. Bu sebeple, projenin gerçekleştirilemeyeceği anlaşıldığından mevcut görüşmeler sonlandırılmıştır.Bu konu ile ilgili KKTC yetkili makamları tarafından yapılan açıklamaların haber linkleri aşağıda verilmiştir.https://www.yeniduzen.com/arikli-yeni-havayolu-sirketi-projesi-rafa-kalkti-157074h.htmhttps://www.turizmgunlugu.com/2022/10/10/kktc-icin-havayolu-firmasi-projesi-durdu/https://haberkibris.com/hava-ulasiminda-rekabet-ortami-olusturulmamasi-halinde-yilbasinda-biletler-20-bin-tl-olacak-1843-2022-10-12.htmlhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072320BIST