***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, Muğla ili, Milas ilçesinde bulunan arsa ve araziler üzerinde yapılacak Milas Projesi kapsamında, "Düzenlenme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Hasılat Paylaşımı Esasına Göre İnşaat Sözleşmesi" Net Şirketler Grubu ile Ağaoğlu Şirketler Grubu arasında 2006 yılında imzalanmıştır.Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından şirketimize bugün e-mail yoluyla yapılan bildirime göreMuğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açılan "Turizm Kenti projesine ilişkin nihai ÇED raporunun ve "ÇED Olumlu" kararının iptali" talepli davada, dava konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği ve konuya ilişkin sürecin tüm tarafların hukuki haklarının korunması bağlamında Ağaoğlu Grubu tarafından takip edildiği/edileceği tarafımıza bildirilmiştir.Konuyla ilgili gelişmeler ayrıca kamuya duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101335BIST