***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, Muğla ili, Milas ilçesimzalanmıştır.Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından, şirketimize bugün yapılan bilgilendirmeye göreMuğla İli, Milas İlçesi, Dörttepe Mahallesi Mevkii sınırları içerisinde yapılması planlanan "Turizm Kenti" projesi ile ilgili olarak, 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151436BIST