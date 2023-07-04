Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.07.2023 16:52
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin iş geliştirme faaliyetleri kapsamında,  KKTC'de 2 adet proje inşaatına başlanmıştır.  -   Bilindiği üzere, bağlı ortaklığımız Elite Development and Management Ltd. şirketi tarafından Gazi Magosa'nın Yeni İskele bölgesinde, KKTC Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nden 49 yıl süre ile kiralanan arazi üzerinde Merit Cyprus Gardens Hotel & Casino işletilmektedir. Tesisin içerisinde yer alan talih oyunları salonu, bölgenin son yıllardaki turizm potansiyelinin artışı ile yetersiz kalmıştır. Bu nedenle tesisin sahip olduğu arazinin giriş yolu üzerinde 7800 m2 büyüklükte yeni bir talih oyunları salonu projesi hazırlanmış ve inşaatına başlanmıştır. Projenin 2023 yılı sonunda işletmeye alınması planlanmaktadır.
-   Yine KKTC Girne'de bulunan Merit Kıbrıs Turizm Ltd. şirketinin sahip olduğu 10.000 m2 arsa üzerinde bir AVM projesi planlanmıştır. 2+1, 3+1 ve 4+1 dubleksten oluşan 42 apartman dairesi ve çeşitli büyüklükte birinci bodrum, zemin ve birinci katlarda yer alan 40 adet ticari ünitenin yer aldığı bir AVM ile 2 bodrum katta kapalı otoparkı olan ve 14 kattan oluşan 36.300 m2 büyüklükte planlanan bu projenin inşaat ruhsatı alınmış ve hafriyat çalışmalarına başlanmıştır. 2024 yılı sonunda tamamlanması ve işletmeye alınması öngörülmektedir. Net Holding yeni yatırımları ile büyümeye devam etmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165307


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:056.004
Değişim :  -0,19% |  -11,39
Açılış :  6.050  
Önceki Kapanış :  6.015  
En Düşük
5.980 En Yüksek
6.077
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKGYO 3,07 3.194.483 % 93,08  
SEKFK 12,87 122.025.474 % 10,00  
OYAYO 14,08 9.140.146 % 10,00  
YAYLA 6,27 29.646.156 % 10,00  
VKFYO 34,54 37.442.099 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 25,9813 25,9879 % 0,36  
Euro 28,2793 28,4299 % 0,43  
Sterlin 32,9696 33,1350 % 0,55  
Frank 28,8921 29,0662 % 0,33  
Riyal 6,9118 6,9464 % 0,33  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 2,64  
Altın Gr. 1.609 1.609 7,91  
Cumhuriyet 10.758 10.920 42,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.181 5.328 18,00  
Çeyrek 2.599 2.664 9,00  
Gümüş.Ons 22,97 23,00 0,08  
Gümüş Gr. 19,21 19,24 0,14  
B. Petrol 76,05 76,05 1,40  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru