***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2023 16:52
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin iş geliştirme faaliyetleri kapsamında, KKTC'de 2 adet proje inşaatına başlanmıştır. - Bilindiği üzere, bağlı ortaklığımız Elite Development and Management Ltd. şirketi tarafından Gazi Magosa'nın Yeni İskele bölgesinde, KKTC Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nden 49 yıl süre ile kiralanan arazi üzerinde Merit Cyprus Gardens Hotel & Casino işletilmektedir. Tesisin içerisinde yer alan talih oyunları salonu, bölgenin son yıllardaki turizm potansiyelinin artışı ile yetersiz kalmıştır. Bu nedenle tesisin sahip olduğu arazinin giriş yolu üzerinde 7800 m2 büyüklükte yeni bir talih oyunları salonu projesi hazırlanmış ve inşaatına başlanmıştır. Projenin 2023 yılı sonunda işletmeye alınması planlanmaktadır.
- Yine KKTC Girne'de bulunan Merit Kıbrıs Turizm Ltd. şirketinin sahip olduğu 10.000 m2 arsa üzerinde bir AVM projesi planlanmıştır. 2+1, 3+1 ve 4+1 dubleksten oluşan 42 apartman dairesi ve çeşitli büyüklükte birinci bodrum, zemin ve birinci katlarda yer alan 40 adet ticari ünitenin yer aldığı bir AVM ile 2 bodrum katta kapalı otoparkı olan ve 14 kattan oluşan 36.300 m2 büyüklükte planlanan bu projenin inşaat ruhsatı alınmış ve hafriyat çalışmalarına başlanmıştır. 2024 yılı sonunda tamamlanması ve işletmeye alınması öngörülmektedir. Net Holding yeni yatırımları ile büyümeye devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165307
BIST
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18:056.004
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -11,39
|Açılış
|: 6.050
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|Önceki Kapanış
|: 6.015
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5.980
En Yüksek
6.077
18:0525,9916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0970
|Açılış
|: 26,1000
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|Önceki Kapanış
|: 26,0000
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26,0840
En Düşük
25,7594
18:0528,4123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1030
|Açılış
|: 28,4000
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|Önceki Kapanış
|: 28,4000
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En Düşük
28,0532
18:051.607,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,67
|Açılış
|: 1.607,75
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|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
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1.618,13
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKGYO
|3,07
|3.194.483
|% 93,08
|
|SEKFK
|12,87
|122.025.474
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|9.140.146
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|29.646.156
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|37.442.099
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,60
|4.356.169
|% -7,33
|
|GRNYO
|6,64
|240.154.762
|% -6,61
|
|IZINV
|26,00
|32.604.993
|% -6,27
|
|ESCOM
|28,26
|73.933.807
|% -5,48
|
|GARFA
|38,96
|54.441.356
|% -4,98
|
|THYAO
|208,10
|8.428.285.321
|% -1,14
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|KOZAL
|27,08
|5.473.395.104
|% -0,15
|
|ASELS
|59,55
|4.824.341.073
|% 4,02
|
|ASTOR
|68,40
|4.753.754.695
|% -0,29
|
|YKBNK
|13,41
|6.111.167.545
|% 1,51
|
|SKBNK
|2,84
|1.244.732.759
|% 5,97
|
|ISCTR
|14,39
|4.672.176.578
|% 0,98
|
|EKGYO
|7,78
|2.481.760.767
|% 1,17
|
|TSKB
|4,92
|1.326.145.013
|% 7,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9813
|25,9879
|% 0,36
|
|Euro
|28,2793
|28,4299
|% 0,43
|
|Sterlin
|32,9696
|33,1350
|% 0,55
|
|Frank
|28,8921
|29,0662
|% 0,33
|
|Riyal
|6,9118
|6,9464
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|7,91
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.920
|42,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.181
|5.328
|18,00
|
|Çeyrek
|2.599
|2.664
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,21
|19,24
|0,14
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|1,40
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 01 artarak (% 0.03 ) 6, 685
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17:59XU100
Endeks 6, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 102, 661.00 milyon TL de
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17:59PENGD
Yüzde 4.54 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 093, 724 adet işlem
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17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 56.65 lira fiyatla işlem gören hissede 334, 182 adet işlem
-
17:57ISMEN
Yüzde 7.07 oranında artışla 71.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 683, 918 adet işlem