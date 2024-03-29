***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.03.2024 tarihli duyurusuyla kamuyu bilgilendirdiğimiz, sermayemizin %10'unu aşan itfa yoluyla elden çıkarılma süresi 31.03.2023 tarihinde dolacak olan 18.033.149,28 TL tutarlı paylar, itfa süresi 30.04.2024 tarihinde dolacak olan 2.080.029 tutarlı paylar ve itfa süresi 27.06.2024 tarihinde dolacak olan 200.000 TL tutarlı paylar olmak üzere toplam 20.313.178,28 TL nominal bedelli geri alınan paylarımız için itfa süresi 30.06.2024 olacak şekilde ek süre verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuruSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.2024 tarih ve 18/476 sayılı toplantısında, söz konusu payların itfası için 30.06.2024 tarihine kadar ek süre verilmesine karar verildiği, 29.03.2024 tarihi (bugün) itibarıyla e-mail yoluyla şirketimize tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264474BIST