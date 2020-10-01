***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
01.10.2020 18:16
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016, 22.12.2016 ve 25.09.2017 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave olarak alınan 13.08.2018 tarihli kararı gereğince 01.10.2020 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,36 - 2,37 TL fiyat aralığından
350.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 01.10.2020 tarihi itibariyle %37,56 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
01/10/2020 350.000 0 350.000 211.457.209,98 211.807.209,98 % 37,5 % 37,5 % 37,56 % 37,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877832
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
18:059,0908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
18:05474,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 7,74
|Açılış
|: 474,76
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,25
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|114.826.856
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|683.150
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.919.392
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|2.070.684
|% -10,00
|
|NATEN
|36,72
|462.587.468
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|4.432.077
|% -9,99
|
|CRFSA
|31,54
|134.632.785
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.336.318.764
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.905.304.855
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.757.241.055
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.469.591.132
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.175.119.736
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.336.318.764
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.905.304.855
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.469.591.132
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|776.935.975
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.616.722
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7349
|7,7382
|% 0,22
|
|Euro
|9,0812
|9,0908
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,9463
|9,9962
|% 0,21
|
|Frank
|8,3977
|8,4483
|% 0,80
|
|Riyal
|2,0590
|2,0694
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|20,96
|
|Altın Gr.
|474
|474
|7,36
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|0,17
|
|B. Petrol
|40,44
|40,44
|-1,86
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
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17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
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17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
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17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051