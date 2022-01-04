***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.01.2022 18:24
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017 ve 13.08.2018 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave olarak alınan 17.12.2020 tarihli kararı gereğince 04.01.2022 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,42 - 6,62 TL fiyat aralığından
320.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 04.01.2022 tarihi itibariyle %16,34 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/01/2022 320.000 0 320.000 91.815.833,98 92.135.833,98 % 16,28 % 16,28 % 16,34 % 16,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988717
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 0,4945
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5890
En Düşük
12,9640
18:0515,3662
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 0,5644
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3662
En Düşük
14,6944
18:05791,19
En Yüksek
|Değişim
|: 4,24%
|| 32,19
|Açılış
|: 791,19
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
792,17
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5597
|13,5786
|% 3,90
|
|Euro
|15,3010
|15,3586
|% 3,76
|
|Sterlin
|18,3374
|18,4294
|% 4,21
|
|Frank
|14,7681
|14,8571
|% 4,02
|
|Riyal
|3,6058
|3,6239
|% 3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|11,14
|
|Altın Gr.
|791
|791
|31,71
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,38
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|0,99
|
Seans Raporu
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