***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2022 18:14
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin kendi paylarının satımı ile ilgili olarak, 28.11.2022 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,83 – 14,97 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı 0 TL alış işlemi ve/veya 701.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 28.11.2022 tarihi itibariyle %15,86 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/11/2022 0 701.000 701.000 90.135.833,98 89.434.833,98 % 15,99 % 15,99 % 15,86 % 15,86
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082684
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6908
En Düşük
18,6070
18:0519,3219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0635
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3248
En Düşük
19,2462
18:051.043,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.043,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.046,50
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6022
|18,6563
|% 0,16
|
|Euro
|19,2454
|19,3219
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,2246
|22,3360
|% 0,17
|
|Frank
|19,5451
|19,6629
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9454
|4,9702
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|3,54
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.046
|4,03
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.977
|7.066
|30,00
|
|Yarım
|3.384
|3.454
|14,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.727
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,07
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|0,06
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
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17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
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17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
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17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem