***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2022 18:20
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28//11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin kendi paylarının satımı ile ilgili olarak, 27.12.2022 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,49 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 369.971 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 27.12.2022 tarihi itibariyle %15,80 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/12/2022 0 369.971 369.971 89.434.833,98 89.064.862,98 % 15,86 % 15,86 % 15,8 % 15,8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090322
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -69,58
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0518,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8015
En Düşük
18,6200
18:0519,9412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0729
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0396
En Düşük
19,7979
18:051.090,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 11,18
|Açılış
|: 1.090,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.108,21
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6773
|18,6796
|% 0,09
|
|Euro
|19,8756
|19,9467
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,4086
|22,5210
|% -0,11
|
|Frank
|20,0357
|20,1564
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9589
|4,9837
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|14,35
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|11,43
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.327
|7.410
|38,00
|
|Yarım
|3.548
|3.628
|18,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.813
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|0,23
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM