***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.01.2023 18:15
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27//12/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin kendi paylarının satımı ile ilgili olarak, 02.01.2023 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,65 - 15,73 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.01.2023 tarihi itibariyle %15,78 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/01/2023 0 100.000 100.000 89.064.862,98 88.964.862,98 % 15,8 % 15,8 % 15,78 % 15,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092315
BIST
18:055.661
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 151,94
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.661
En Düşük
5.568
18:0518,7225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
18:0519,9555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0721
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
18:051.098,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.098,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|6.812,30
|610.352.179
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|155.717.606
|% 10,00
|
|KOZAL
|621,50
|3.649.242.827
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|195.569.268
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.429.111
|% 10,00
|
|BRKO
|5,00
|2.044.849
|% -9,91
|
|PRDGS
|9,03
|512.530.420
|% -9,70
|
|UMPAS
|6,75
|4.457.164
|% -8,78
|
|ORMA
|70,25
|1.049.938
|% -6,46
|
|MARTI
|7,50
|91.782.183
|% -6,37
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|THYAO
|146,80
|8.798.936.818
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|ASELS
|64,60
|6.044.397.150
|% 3,94
|
|TCELL
|40,10
|4.968.644.406
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,63
|3.276.752.696
|% 9,92
|
|YKBNK
|11,98
|3.334.216.399
|% 1,44
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|PETKM
|20,44
|4.763.594.149
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7063
|18,7189
|% 0,09
|
|Euro
|19,9227
|19,9609
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,4783
|22,5910
|% -0,27
|
|Frank
|20,1390
|20,2603
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,60
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|1,67
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.441
|7.507
|74,00
|
|Yarım
|3.603
|3.670
|37,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.835
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|24,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,05
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 789, 465 adet işlem
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17:57SAMAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 752 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 03 artarak (% 2.71 ) 6, 106
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17:56XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 104, 368.00 milyon TL de
-
17:55ETILR
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 868 adet işlem