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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

16.02.2023 18:27
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimizin kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak,   Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017 ve 13.08.2018 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave olarak alınan 17.12.2020 tarihli kararı gereğince 16.02.2023  tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,71 - 9,97 TL fiyat aralığından
470.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.02.2023 tarihi itibariyle %15,91 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/02/2023 470.000 0 470.000 89.264.862,98 89.734.862,98 % 15,83 % 15,83 % 15,91 % 15,91




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114489


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OYAKC 30,14 217.371.932 % 10,00  
KONYA 3.586,90 19.268.827 % 10,00  
NIBAS 19,04 10.968.982 % 9,99  
KRDMA 19,05 734.519.247 % 9,99  
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Dolar 18,8433 18,8492 % 0,00  
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Sterlin 22,5891 22,7024 % -0,08  
Frank 20,3014 20,4237 % -0,08  
Riyal 5,0086 5,0337 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 3,25  
Altın Gr. 1.114 1.114 0,23  
Cumhuriyet 7.521 7.635 4,00  
Tam 7.583 7.645 10,00  
Yarım 3.703 3.740 4,00  
Çeyrek 1.852 1.871 3,00  
Gümüş.Ons 21,71 21,73 0,07  
Gümüş Gr. 13,12 13,14 0,01  
B. Petrol 85,56 85,56 0,18  
Seans Raporu 18:05
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