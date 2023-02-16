***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.02.2023 18:27
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017 ve 13.08.2018 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave olarak alınan 17.12.2020 tarihli kararı gereğince 16.02.2023 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 9,71 - 9,97 TL fiyat aralığından
470.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 16.02.2023 tarihi itibariyle %15,91 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/02/2023 470.000 0 470.000 89.264.862,98 89.734.862,98 % 15,83 % 15,83 % 15,91 % 15,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114489
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0251
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.115,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.115,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8433
|18,8492
|% 0,00
|
|Euro
|20,1545
|20,1833
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,5891
|22,7024
|% -0,08
|
|Frank
|20,3014
|20,4237
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,23
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.583
|7.645
|10,00
|
|Yarım
|3.703
|3.740
|4,00
|
|Çeyrek
|1.852
|1.871
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,01
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKSGY, EPLAS
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17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
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17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
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17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem