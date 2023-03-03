***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2023 18:17
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016, 22.12.2016, 25.09.2017 ve 13.08.2018 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave olarak alınan 17.12.2020 tarihli kararı gereğince 03.03.2023 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,43 - 10,70 TL fiyat aralığından
356.376 TL toplam nominal bedelli 3.772.551,68 TL tutarında alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal bedelli 0,00 TL tutarında satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 03.03.2023 tarihi itibariyle %16,19 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/03/2023 356.376 0 356.376 90.909.843,98 91.266.219,98 % 16,12 % 16,12 % 16,19 % 16,19
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119933
BIST
18:055.212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -49,03
|Açılış
|: 5.245
|
|Önceki Kapanış
|: 5.261
|
5.298
En Düşük
5.054
18:0518,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9264
En Düşük
18,6736
18:0520,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0707
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1213
En Düşük
19,8200
18:051.127,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.127,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,81
|
1.127,94
En Düşük
1.104,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|16,28
|137.784.218
|% 10,00
|
|RAYSG
|21,56
|14.512.661
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,40
|8.284.392
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|PSDTC
|34,10
|19.089.133
|% 10,00
|
|ULUSE
|269,20
|155.645.466
|% -10,00
|
|ATSYH
|89,30
|2.458.943
|% -9,98
|
|KRONT
|72,90
|97.086.564
|% -9,94
|
|DOHOL
|9,17
|1.050.320.473
|% -7,84
|
|LIDER
|100,50
|35.374.463
|% -7,80
|
|TOASO
|195,00
|6.224.665.767
|% 6,85
|
|EREGL
|43,98
|5.707.834.062
|% 0,73
|
|THYAO
|138,70
|5.521.445.729
|% -2,32
|
|OYAKC
|48,20
|4.915.564.415
|% 4,24
|
|TUPRS
|610,50
|4.477.265.116
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,09
|2.842.823.595
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,86
|2.739.614.351
|% -2,57
|
|AKBNK
|17,41
|3.496.792.907
|% -1,86
|
|ISCTR
|11,79
|2.338.257.467
|% -1,59
|
|KRDMD
|21,02
|3.940.811.441
|% -2,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8926
|18,8990
|% 0,04
|
|Euro
|20,0855
|20,0975
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,6843
|22,7981
|% 0,77
|
|Frank
|20,1032
|20,2243
|% 0,63
|
|Riyal
|5,0194
|5,0446
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|18,27
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,59
|
|Cumhuriyet
|7.582
|7.697
|45,00
|
|Tam
|7.655
|7.722
|79,00
|
|Yarım
|3.740
|3.779
|39,00
|
|Çeyrek
|1.870
|1.889
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,24
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,91
|0,19
|
|B. Petrol
|85,83
|85,83
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:57VANGD
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 996, 947 adet işlem
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17:56MERKO
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 120, 733 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -101, 26 kaybederek (% -1.75 ) 5, 687
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17:55XU100
Endeks 5, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 87, 042.00 milyon TL de
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17:55DESA
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 55.30 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 279 adet işlem