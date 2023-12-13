***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin başlatılması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık NET HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık NET HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 31.12.2025 tarihine kadardır.Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 28.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 560.000.000Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13.12.2023 tarihli bugünkü toplantısında,17.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile Şirketimiz paylarının geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısı 50.000.000 adet ve azami fon tutarı ise 175.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu yönetim kurulu kararımız kapsamında, 17.12.2020-13.12.2023 tarihleri arasında 21.644.925 TL nominal bedelli pay adedi karşılığı 174.887.419,06 TL tutarında geri alım gerçekleştirilmiş olup süreç 13.12.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan "i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı" ile Kurul'un ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere, "Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine" karar verilmiştir.Kurul'un bu ilke kararına istinaden "devletimizce ülkemizin ekonomik göstergelerinin rasyonel bir zemine oturtulması çalışmaları hususu da göz önünde bulundurularak, paylarımızda oluşabilecek negatif yönde olağandışı fiyat hareketlerinin etkisinin asgariye indirilmesi ve borsada Şirketimiz paylarında ilave likidite sağlanarak, sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmak" amacıylaBorsa'da işlem gören paylarımıza ilişkin geri alım işlemlerinin başlatılmasına,Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 28.000.000 adet,Geri alıma konu edilebilecek azami fon tutarının ise 560.000.000 TL olarak belirlenmesine,Geri alım işlemleri için öngörülen sürenin 31.12.2025 tarihine kadar belirlenmesine,Yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasınaoybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225431BIST