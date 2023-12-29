***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2023 14:12
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
GÜLŞAH ŞAMLI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 01.04.2023 212 358 04 44 gulsah.samli@netholding.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 925426 - 925429
YÜKSEL USLU GENEL KOORDİNATÖR YARDIMCISI (MALİ İŞLER) 01.05.2014 212 358 04 44 yuksel.uslu@netholding.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230546
BIST
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15:487.466
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 69,63
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4829,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1279
|Açılış
|: 29,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4832,6960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0231
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
15:481.962,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,31
|Açılış
|: 1.962,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:48
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TARKM
|551,50
|326.672.648
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|42.702.538
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|25.011.204
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.437.006
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,22
|18.201.673
|% -60,10
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,46
|45.819.325
|% -5,63
|
|LKMNH
|57,75
|19.194.124
|% -4,70
|
|INTEM
|206,20
|39.800.943
|% -3,69
|
|GUBRF
|150,30
|9.469.296.392
|% 7,43
|
|THYAO
|229,70
|2.395.869.899
|% 0,31
|
|SKBNK
|4,32
|2.275.231.072
|% 4,35
|
|AKBNK
|36,74
|2.010.408.652
|% 1,94
|
|ISCTR
|23,46
|1.914.610.246
|% 3,81
|
|SKBNK
|4,32
|2.275.231.072
|% 4,35
|
|EKGYO
|6,90
|667.339.660
|% -0,58
|
|YKBNK
|19,66
|1.619.691.569
|% 2,24
|
|ISCTR
|23,46
|1.914.610.246
|% 3,81
|
|ISGYO
|15,28
|1.204.669.713
|% 7,76
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5445
|29,5520
|% 0,43
|
|Euro
|32,6791
|32,6960
|% 0,07
|
|Sterlin
|37,4949
|37,6829
|% 0,36
|
|Frank
|35,1551
|35,3669
|% 1,22
|
|Riyal
|7,8578
|7,8972
|% 0,42
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,75
|23,77
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,71
|1.007,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.119,79
|1.124,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,31
|77,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,11
|2.065,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:48
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-
16:03BTCIM
Yüzde 4.64 oranında artışla 117.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 180, 208 adet işlem
-
16:02FORMT
Yüzde 9.22 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 254, 820 adet işlem
-
16:01KONKA
Yüzde 7.03 oranında artışla 46.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 582 adet işlem
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, HEKTS, SISE
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16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KONTR, GARAN