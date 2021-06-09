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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.06.2021 18:16



***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/06/2021
Karar Sayısı
2021/09
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 09.06.2021
KARAR SAYISI : 2021 / 09
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II – 14.1 SAYILI TEBLİĞİ'N İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE 
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
a) Şirketimizin 31.03.2021 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun  ‘‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'' hükümleri kapsamında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan sınırlı denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun incelendiğini,   
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ara dönem faaliyet raporunun da işletmenin işin gelişimi ve performansını, finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve  belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
          Saygılarımızla,
Orlando KALUMENOS
            Yönetim Kurulu Üyesi - CFO
                    İsmail Burak KÜNTAY
Mehmet Aydoğan TÜRAY
      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi              Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941480


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Çeyrek 833 852 -2,34  
Gümüş.Ons 27,84 27,86 0,23  
Gümüş Gr. 7,69 7,70 0,05  
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