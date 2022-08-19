***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi19/08/2022Karar Sayısı2022/19Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıMALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ :19.08.2022 KARAR SAYISI : 2022 / 19 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II – 14.1 SAYILI TEBLİĞİ'N İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR a) Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'' hükümleri kapsamında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ara dönem faaliyet raporunun işletmenin işin gelişimi ve performansını, finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Orlando KALUMENOS Yönetim Kurulu Üyesi - CFO İsmail Burak KÜNTAY Mehmet Aydoğan TURAY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057410BIST