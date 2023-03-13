***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan ve ilkelere uyum durumumuzu gösteren "2022 Yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124225BIST