***NUGYO* *AVGYO* *CRFSA* *VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
05.04.2022 13:44
***NUGYO******AVGYO******CRFSA******VANGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [AVGYO, CRFSA, NUGYO, VANGD]
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Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
AVRASYA GMYO 68 06/04/2022
CARREFOURSA 8 06/04/2022
NUROL GMYO 41 06/04/2022
VANET GIDA 93 06/04/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015828
BIST
16:552.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 21,45
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:5514,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0422
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:5516,1496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0345
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:55918,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,25
|Açılış
|: 918,81
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
919,97
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ULUSE
|150,70
|14.790.485
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.266
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.810.079
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.060.052
|% 9,93
|
|TMSN
|18,57
|164.910.701
|% 7,90
|
|CEOEM
|11,92
|74.491.968
|% -9,63
|
|LIDER
|18,87
|758.544.183
|% -7,95
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GRNYO
|2,38
|3.341.277
|% -4,80
|
|GMTAS
|3,00
|10.826.457
|% -4,76
|
|THYAO
|34,44
|4.545.904.382
|% 2,93
|
|ASELS
|26,02
|3.010.597.740
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,89
|2.801.653.556
|% 0,25
|
|GARAN
|12,58
|2.652.662.908
|% -0,40
|
|SISE
|16,56
|2.342.498.762
|% 1,78
|
|ODAS
|1,92
|817.977.790
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,56
|912.578.953
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,23
|1.190.020.563
|% 0,48
|
|GARAN
|12,58
|2.652.662.908
|% -0,40
|
|AKBNK
|7,75
|1.599.318.240
|% 0,39
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7133
|14,7208
|% 0,29
|
|Euro
|16,1374
|16,1496
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,3159
|19,4127
|% 0,59
|
|Frank
|15,8554
|15,9509
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9118
|3,9314
|% 0,24
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|9,05
|
|Altın Gr.
|918
|919
|5,97
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.061
|6.212
|54,57
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|26,39
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,07
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 23 artarak (% 0.82 ) 2, 598
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17:10XU100
Endeks 2, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 42, 749.00 milyon TL de
-
17:10CMBTN
Yüzde 4.50 oranında artışla 218.20 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 664 adet işlem
-
17:09TATGD
Yüzde 4.42 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 713, 070 adet işlem
-
17:08IZMDC
Yüzde 7.62 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 142, 994 adet işlem