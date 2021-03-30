***NUGYO* *AVOD* *OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
30.03.2021 13:38
***NUGYO******AVOD******OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [AVOD, NUGYO, OZRDN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
A.V.O.D GIDA VE TARIM 94 31/03/2021
NUROL GMYO 25 31/03/2021
OZERDEN PLASTIK 48 31/03/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921746
BIST
16:241.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,84
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
16:248,3159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1164
|Açılış
|: 8,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
16:249,7660
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0983
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
16:24450,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,84
|Açılış
|: 448,78
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler16:22
|ALCAR
|375,10
|113.809.510
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.438.207
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.332.373
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|13.759.111
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|71.783.872
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|20.239.920
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|43.878.605
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|198,20
|1.308.535.172
|% 7,14
|
|GARAN
|6,81
|1.294.365.478
|% -1,16
|
|EKGYO
|1,92
|774.069.946
|% -5,42
|
|KRDMD
|6,95
|717.665.540
|% 1,16
|
|BJKAS
|7,44
|708.643.209
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,92
|774.069.946
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,24
|438.706.933
|% 4,20
|
|GARAN
|6,81
|1.294.365.478
|% -1,16
|
|TSKB
|1,37
|236.511.995
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,13
|166.287.072
|% -0,88
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3195
|8,3239
|% 1,52
|
|Euro
|9,7522
|9,7656
|% 1,01
|
|Sterlin
|11,3765
|11,4335
|% 1,22
|
|Frank
|8,7752
|8,8280
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2046
|2,2157
|% 1,24
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-28,32
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|2.969
|3.014
|-4,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|3,63
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|1,76
|
|Çeyrek
|718
|735
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,15
|64,15
|-0,77
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 08 kaybederek (% -0.35 ) 1, 427
-
16:34SAMAT
Yüzde 4.11 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 296 adet işlem
-
16:32FADE
Yüzde 6.62 oranında artışla 19.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 294, 077 adet işlem
-
16:30DOCO
Yüzde 4.63 oranında artışla 669.60 lira fiyatla işlem gören hissede 205, 725 adet işlem
-
16:29XU100
Endeks 1, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 16, 283.00 milyon TL de