***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.03.2021 11:11
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.NSE (Alt Pazar), Alıcı Üye: AKM, Satıcı Üye: AKM (Fiyat: 12,50 TL, Miktar: 17.760.000 adet)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919903
BIST
11:171.268
En Yüksek
|Değişim
|: -8,04%
|| -110,90
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.256
11:177,7606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,7363
11:179,3350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0759
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2407
11:17434,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,64
|Açılış
|: 434,81
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler11:17
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|TRILC
|33,08
|80.594.695
|% 5,62
|
|ARSAN
|9,88
|16.735.090
|% 1,54
|
|YBTAS
|14.997,90
|29.996
|% 1,30
|
|ISBTR
|40.000,00
|80.000
|% 1,01
|
|GOZDE
|6,57
|22.563.777
|% -10,00
|
|AKSGY
|1,80
|2.274.216
|% -10,00
|
|VKFYO
|7,29
|3.346.182
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,70
|960.037
|% -10,00
|
|SAHOL
|8,10
|42.566.770
|% -10,00
|
|GARAN
|7,19
|234.413.075
|% -9,90
|
|EREGL
|13,28
|186.126.827
|% -9,72
|
|FROTO
|186,70
|166.631.195
|% -9,19
|
|PETKM
|4,98
|159.479.615
|% -8,62
|
|AKBNK
|4,80
|134.776.733
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,17
|86.153.347
|% -9,21
|
|GARAN
|7,19
|234.413.075
|% -9,90
|
|PETKM
|4,98
|159.479.615
|% -8,62
|
|EKGYO
|1,74
|55.048.717
|% -7,94
|
|AKBNK
|4,80
|134.776.733
|% -9,94
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7565
|7,7606
|% -0,27
|
|Euro
|9,2597
|9,3350
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,7338
|10,7876
|% 0,00
|
|Frank
|8,3565
|8,4069
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0697
|2,0801
|% 0,26
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-1,42
|
|Altın Gr.
|435
|435
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|-0,76
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -119, 16 kaybederek (% -8.32 ) 1, 314
-
11:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ZPLIB, TOASO
-
11:29XU100
Endeks 1, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 14 altında . İşlem hacmi 2, 887.00 milyon TL de
-
11:29ZPLIB
Yüzde -18.65 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 700 adet işlem
-
11:24XU100
Endeks 1, 273 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 73 altında . İşlem hacmi 2, 391.00 milyon TL de