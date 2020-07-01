***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
01.07.2020 18:11
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO) payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 02/07/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri birlikte uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
SALİH EMRE ÜREGEN
24161316
HALİL UZUN
12912067
SERKAN UZUN
33970910
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 01/10/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853783
BIST
18:00115.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.146,69
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:006,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:007,7230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:00389,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,29
|Açılış
|: 389,18
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.677.147
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.270.178
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.761.673
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.424.602
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|173.281
|% -7,04
|
|ULAS
|5,48
|7.060.397
|% -6,96
|
|MERIT
|23,52
|66.664
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,32
|17.067.866
|% -5,46
|
|RTALB
|33,16
|54.029.726
|% -5,20
|
|KRDMD
|3,23
|1.987.371.513
|% -0,62
|
|ASELS
|32,72
|1.264.796.264
|% 0,74
|
|GARAN
|8,29
|1.252.017.623
|% -2,01
|
|THYAO
|12,28
|1.240.522.897
|% -1,92
|
|ODAS
|2,54
|1.040.741.126
|% 2,42
|
|KRDMD
|3,23
|1.987.371.513
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,00
|921.544.015
|% -2,44
|
|ODAS
|2,54
|1.040.741.126
|% 2,42
|
|DOHOL
|2,20
|814.025.358
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,50
|475.131.600
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5083
|8,5510
|% 0,40
|
|Frank
|7,2213
|7,2648
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-17,38
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.622
|-3,00
|
|Tam
|2.597
|2.610
|-13,70
|
|Yarım
|1.261
|1.277
|-6,70
|
|Çeyrek
|631
|639
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|0,68
|
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