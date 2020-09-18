***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO.E) payında 21/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "kredili işlem yasağı" ve "brüt takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.NUGYO payında tedbirin uygulanacağı son tarih 20/10/2020'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, NUGYO.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 21/09/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıHARUN REŞİT OKYAY35727238NURİ BUDAKOĞLU45055872Tedbirin uygulanacağı son tarih 18/12/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875725BIST