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***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

18.09.2020 18:14
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***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

               Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (NUGYO.E) payında 21/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "kredili işlem yasağı" ve "brüt takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
NUGYO payında tedbirin uygulanacağı son tarih 20/10/2020'dir.
 
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, NUGYO.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 21/09/2020 tarihinden  itibaren 3 ay  süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    HARUN REŞİT OKYAY
    35727238

    NURİ BUDAKOĞLU
    45055872

 
Tedbirin uygulanacağı son tarih 18/12/2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875725


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Cumhuriyet 3.153 3.200 22,00  
Tam 3.142 3.220 23,68  
Yarım 1.519 1.558 11,45  
Çeyrek 762 779 5,73  
Gümüş.Ons 27,05 27,08 0,05  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,02  
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