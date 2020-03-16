***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler NUGYOİlgili Şirket Ünvanı NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Satışa Konu Paylar 90000000Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 90.000.000 30,51Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Nurol Holding A.Ş.İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 4Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 3,86 TL-4,63 TLİşlem Tarihi 17.03.2020İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ekte verilmektedir.Ek AçıklamalarPayları Borsamızın Ana Pazar'ında işlem gören Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinin 205 milyon TL'den 295 milyon TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 90 milyon TL nominal değerli B grubu payların satışı, diğer ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak grup şirketlerinden Nurol Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak, Ak Yatırım aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 17/03/2020 tarihinde, beher pay için 4 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında gerçekleştirilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 NUGYO_Ortaklık Yapısı-Shareholders Structure.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829466BIST