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***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

01.03.2021 18:11



***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Paylarının Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler NUGYO
İlgili Şirket Ünvanı NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Satışa Konu Paylar 15200000

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 15.200.000 5,15

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Nurol Holding A.Ş.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 12,5
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 11,54 TL baz fiyata göre minimum 10,39 TL , 12,24 TL baz fiyata göre minimum 11,02 TL
İşlem Tarihi 02.03.2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ekte verilmektedir.

Ek Açıklamalar
Payları Alt Pazar'da işlem gören Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 295.000.000 TL olan sermayesinin 310.200.000 TL'ye artırılması dolayısı ile ihraç edilecek toplam 15.200.000 TL nominal değerli B grubu payların tamamının, toplam satış tutarı 190 milyon TL olacak şekilde, grup şirketlerinden Nurol Holding A.Ş.'ye tahsisli olarak satışı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 02/03/2021 tarihinde 1 TL nominal değerli pay için 12,5 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ortaklık Yapısı-Shareholder Structure-TAS-NUGYO.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913994


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