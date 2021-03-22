***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıNurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)17760000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)5,73Satıcının UnvanıNurol Holding A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıNurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş. / 17.760.000 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Alıcı/Satıcı üye)İşlem Fiyatı (TL)12,5Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat MarjlarıBaz fiyat 14,03 TL, en düşük fiyat 11,23 TL - en yüksek fiyat 16,83 TLİşlem Tarihi23/03/2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadırAçıklamalarPayları Alt Pazar'da işlem gören Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Nurol Holding A.Ş.'nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %5,73'üne tekabül eden toplam 17.760.000 TL nominal değerli payların grup şirketlerinden Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş.'ye tahsisli olarak satışı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23/03/2021 tarihinde beher pay için 12,5 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919793BIST