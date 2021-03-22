***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
22.03.2021 18:06
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
17760000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
5,73
Satıcının Unvanı
Nurol Holding A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş. / 17.760.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Alıcı/Satıcı üye)
İşlem Fiyatı (TL)
12,5
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
Baz fiyat 14,03 TL, en düşük fiyat 11,23 TL - en yüksek fiyat 16,83 TL
İşlem Tarihi
23/03/2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır
Açıklamalar
Payları Alt Pazar'da işlem gören Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Nurol Holding A.Ş.'nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %5,73'üne tekabül eden toplam 17.760.000 TL nominal değerli payların grup şirketlerinden Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş.'ye tahsisli olarak satışı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 23/03/2021 tarihinde beher pay için 12,5 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919793
BIST