***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıNurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)2680000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)0,86Satıcının UnvanıNurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıNurol Otelcilik ve Turizm İşletme A.Ş. / 2.680.000 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Alıcı/Satıcı üye)İşlem Fiyatı (TL)12,5Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat MarjlarıBaz fiyat 12,06 TL, en düşük fiyat 9,65 TL - en yüksek fiyat 14,47 TLİşlem Tarihi29/06/2021İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadırAçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %0,86'sına tekabül eden toplam 2.680.000 TL nominal değerli payların Nurol Otelcilik ve Turizm İşletme A.Ş.'ye satışı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/06/2021 tarihinde beher pay için 12,5 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944601BIST