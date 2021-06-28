***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
28.06.2021 18:10
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
2680000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
0,86
Satıcının Unvanı
Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Nurol Otelcilik ve Turizm İşletme A.Ş. / 2.680.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Alıcı/Satıcı üye)
İşlem Fiyatı (TL)
12,5
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
Baz fiyat 12,06 TL, en düşük fiyat 9,65 TL - en yüksek fiyat 14,47 TL
İşlem Tarihi
29/06/2021
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır
Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %0,86'sına tekabül eden toplam 2.680.000 TL nominal değerli payların Nurol Otelcilik ve Turizm İşletme A.Ş.'ye satışı, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/06/2021 tarihinde beher pay için 12,5 TL fiyatla gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944601
BIST