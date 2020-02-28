***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 16:29
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822816
BIST
17:32105.447
En Yüksek
|Değişim
|: -4,50%
|| -4.970,95
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:326,2373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0369
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:326,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:32325,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,66
|Açılış
|: 325,45
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,84
|43.357.294
|% 13,61
|
|HUBVC
|25,50
|16.927.844
|% 10,23
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,85
|58.521.819
|% 8,94
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,50
|50.768.225
|% -12,28
|
|BUCIM
|3,38
|1.626.385
|% -11,98
|
|BAGFS
|14,21
|15.959.932
|% -11,41
|
|SNGYO
|1,11
|337.279
|% -11,20
|
|VKGYO
|2,34
|72.139.502
|% -11,03
|
|THYAO
|11,67
|1.588.179.386
|% -3,95
|
|ASELS
|27,56
|1.037.003.541
|% -1,50
|
|GARAN
|9,47
|542.709.342
|% -7,07
|
|AKBNK
|6,76
|300.813.551
|% -6,24
|
|ODAS
|1,95
|255.117.880
|% -4,41
|
|EKGYO
|1,37
|213.451.165
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,21
|168.510.055
|% -6,20
|
|THYAO
|11,67
|1.588.179.386
|% -3,95
|
|ODAS
|1,95
|255.117.880
|% -4,41
|
|YKBNK
|2,32
|252.870.718
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9877
|8,0278
|% 0,21
|
|Frank
|6,4285
|6,4672
|% 0,89
|
|Riyal
|1,6591
|1,6674
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-18,53
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,00
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,11
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|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-1,68
|
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