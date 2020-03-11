***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 10:01
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826806
BIST
10:00101.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 95,92
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
101.259
En Düşük
100.416
10:006,1404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1306
10:006,9654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
10:00328,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,09
|Açılış
|: 328,64
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|TCELL
|13,37
|122.353.903
|% 0,00
|
|PETKM
|3,34
|205.254.366
|% 0,00
|
|TDGYO
|1,68
|5.758.909
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,16
|19.170.845
|% 0,00
|
|ADESE
|1,25
|98.721.790
|% 0,00
|
|TCELL
|13,37
|122.353.903
|% 0,00
|
|PETKM
|3,34
|205.254.366
|% 0,00
|
|TDGYO
|1,68
|5.758.909
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,16
|19.170.845
|% 0,00
|
|ADESE
|1,25
|98.721.790
|% 0,00
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% 0,00
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% 0,00
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% 0,00
|
|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% 0,00
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% 0,00
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9194
|7,9591
|% -0,10
|
|Frank
|6,5575
|6,5970
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6317
|1,6399
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,15
|
|Altın Gr.
|328
|329
|1,98
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|37,91
|37,91
|0,69
|