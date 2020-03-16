***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:54
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829144
BIST
10:4591.198
En Yüksek
|Değişim
|: -4,61%
|| -4.407,47
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
10:456,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0337
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3650
En Düşük
6,2780
10:457,1140
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0810
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,1164
En Düşük
6,9931
10:45313,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,23
|Açılış
|: 313,62
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|CLEBI
|73,00
|1.406.070
|% 7,04
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|KUYAS
|1,13
|1.824.887
|% 6,60
|
|VKING
|3,77
|1.228.981
|% 5,60
|
|BRKSN
|2,16
|324.996
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|ASELS
|24,02
|152.617.520
|% -5,66
|
|THYAO
|8,62
|115.261.093
|% -5,69
|
|GARAN
|8,53
|97.991.755
|% -5,33
|
|ECILC
|4,11
|69.645.868
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,13
|48.324.078
|% -3,62
|
|ODAS
|1,30
|36.352.103
|% -5,80
|
|IHLGM
|0,90
|23.457.103
|% -5,26
|
|YKBNK
|2,13
|48.324.078
|% -3,62
|
|KRDMD
|1,97
|37.053.443
|% -4,37
|
|GSRAY
|1,87
|31.268.046
|% -8,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8226
|7,8619
|% 0,97
|
|Frank
|6,6979
|6,7383
|% 1,08
|
|Riyal
|1,6886
|1,6971
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.534
|1.534
|4,20
|
|Altın Gr.
|314
|314
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,06
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|31,61
|31,61
|-2,24
|