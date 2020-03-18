***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:01
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830271
BIST
12:5686.711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -66,45
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
12:566,4586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0600
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
12:567,1115
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0750
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
12:56310,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -4,00
|Açılış
|: 310,53
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.210.137
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|747.062
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|8,20
|495.741.700
|% 2,76
|
|ASELS
|22,36
|385.651.149
|% 1,73
|
|GARAN
|8,35
|326.783.881
|% -0,48
|
|ISCTR
|5,13
|269.180.156
|% -1,16
|
|TSPOR
|2,58
|155.058.374
|% -4,44
|
|ODAS
|1,23
|92.415.436
|% 4,24
|
|YKBNK
|2,04
|136.431.863
|% -0,49
|
|THYAO
|8,20
|495.741.700
|% 2,76
|
|TSPOR
|2,58
|155.058.374
|% -4,44
|
|IHLGM
|0,80
|41.370.226
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7533
|7,7922
|% 0,85
|
|Frank
|6,7169
|6,7573
|% 1,32
|
|Riyal
|1,7179
|1,7265
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|-28,89
|
|Altın Gr.
|310
|311
|-4,00
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.060
|2.113
|-15,40
|
|Yarım
|996
|1.022
|-7,45
|
|Çeyrek
|499
|511
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|12,43
|12,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,63
|27,63
|-1,10
|