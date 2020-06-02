***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2020 13:42
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848481
BIST
16:32107.678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 412,01
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:326,7371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0729
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7176
16:327,5299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0387
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:32377,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,70
|Açılış
|: 377,07
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,53
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.410.023
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.629.682
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.260.863
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,23
|37.256.498
|% -7,32
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,48
|1.349.924.891
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,75
|996.307.156
|% 8,70
|
|GARAN
|8,04
|873.273.574
|% 0,50
|
|THYAO
|12,63
|638.748.555
|% -1,02
|
|TUPRS
|89,30
|449.590.136
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,75
|996.307.156
|% 8,70
|
|MNDRS
|2,40
|382.554.776
|% 2,56
|
|AFYON
|2,97
|391.643.731
|% 5,32
|
|YKBNK
|2,39
|321.984.444
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,30
|163.629.695
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4204
|8,4626
|% -0,69
|
|Frank
|6,9607
|7,0026
|% -1,36
|
|Riyal
|1,7866
|1,7956
|% -1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|3,69
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.484
|-24,50
|
|Tam
|2.517
|2.549
|-32,80
|
|Yarım
|1.228
|1.248
|-16,10
|
|Çeyrek
|614
|624
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|38,94
|38,94
|0,62
|