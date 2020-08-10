***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 17:33
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867301
BIST
17:241.077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 16,85
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:247,3086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:248,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0779
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:24479,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,68
|Açılış
|: 479,83
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|28,60
|12.509.745
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|283.900
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.794.160
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.074.092
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.012.337
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,07
|2.395.304.536
|% 7,62
|
|EKGYO
|1,97
|1.462.288.112
|% 0,51
|
|GARAN
|6,59
|846.630.233
|% 0,15
|
|GUSGR
|5,62
|784.595.690
|% 2,55
|
|KARSN
|2,93
|572.992.081
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,97
|1.462.288.112
|% 0,51
|
|KARSN
|2,93
|572.992.081
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,73
|444.422.011
|% 2,63
|
|SKBNK
|1,39
|193.395.381
|% 2,96
|
|GUSGR
|5,62
|784.595.690
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5243
|9,5721
|% 0,40
|
|Frank
|7,9464
|7,9943
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9393
|1,9490
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş.Ons
|29,23
|29,26
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,23
|
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