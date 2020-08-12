***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2020 14:10
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868315
BIST
14:221.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
14:227,3158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1112
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
14:228,6127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1300
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6314
En Düşük
8,4425
14:22457,16
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 14,38
|Açılış
|: 457,16
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler14:22
|FADE
|3,85
|18.109.672
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.234.172
|% 9,98
|
|NIBAS
|19,89
|10.890.710
|% 9,95
|
|DITAS
|31,40
|1.184.849
|% 9,94
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|2.127.259
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|1.672.425
|% -9,92
|
|THYAO
|11,81
|1.583.430.716
|% 1,72
|
|GARAN
|7,14
|1.124.769.145
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,05
|966.322.105
|% -0,97
|
|ASELS
|17,75
|774.927.166
|% -1,93
|
|AKBNK
|5,08
|635.892.530
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,05
|966.322.105
|% -0,97
|
|ODAS
|2,42
|427.840.155
|% 2,11
|
|GARAN
|7,14
|1.124.769.145
|% 1,28
|
|THYAO
|11,81
|1.583.430.716
|% 1,72
|
|AKBNK
|5,08
|635.892.530
|% 0,20
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3134
|7,3158
|% 1,54
|
|Euro
|8,6030
|8,6127
|% 1,53
|
|Sterlin
|9,4974
|9,5450
|% 1,35
|
|Frank
|7,9718
|8,0198
|% 1,86
|
|Riyal
|1,9431
|1,9529
|% 1,46
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|25,17
|
|Altın Gr.
|455
|455
|11,82
|
|Cumhuriyet
|3.016
|3.061
|-3,00
|
|Tam
|3.003
|3.080
|-2,99
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-1,44
|
|Çeyrek
|728
|745
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,90
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,08
|0,32
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|0,66
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:36AKCNS
Yüzde 5.51 oranında artışla 12.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 819, 751 adet işlem
-
14:35CIMSA
Yüzde 6.43 oranında artışla 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 665, 026 adet işlem
-
14:33NIBAS
Yüzde 9.95 oranında artışla 19.89 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 061 adet işlem
-
14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 25 artarak (% 0.34 ) 1, 253
-
14:32XU100
Endeks 1, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 14, 116.00 milyon TL de