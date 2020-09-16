***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 13:07
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875270
BIST
14:281.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.111
14:287,4948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5002
En Düşük
7,4774
14:288,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9010
En Düşük
8,8600
14:28473,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,73
|Açılış
|: 473,29
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
474,46
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler14:28
|VAKFN
|4,00
|14.485.602
|% 1.155,91
|
|AKMGY
|46,44
|10.336.396
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|4.888.893
|% 10,00
|
|YBTAS
|12.261,90
|719.782
|% 10,00
|
|YONGA
|81,40
|9.767.349
|% 10,00
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|LKMNH
|12,07
|31.688.478
|% -9,59
|
|ETILR
|3,10
|1.018.241
|% -8,01
|
|BASCM
|4,70
|190.097
|% -6,19
|
|NUGYO
|9,83
|59.361.128
|% -6,11
|
|SASA
|16,94
|531.882.392
|% 4,12
|
|PETKM
|4,37
|421.886.039
|% -0,68
|
|KRDMD
|3,13
|415.980.647
|% 0,64
|
|SISE
|6,42
|367.819.664
|% 1,10
|
|ECILC
|6,96
|236.524.359
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,08
|166.932.190
|% 2,86
|
|KRDMD
|3,13
|415.980.647
|% 0,64
|
|PETKM
|4,37
|421.886.039
|% -0,68
|
|EKGYO
|1,81
|155.800.990
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|168.904.155
|% 2,36
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4929
|7,4948
|% 0,07
|
|Euro
|8,8921
|8,8995
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,6895
|9,7381
|% 0,64
|
|Frank
|8,2372
|8,2868
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,01
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,54
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.183
|20,00
|
|Tam
|3.122
|3.199
|19,72
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|9,54
|
|Çeyrek
|757
|774
|4,77
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,44
|41,44
|0,91
|
Seans Raporu
14:28
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14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 86 artarak (% 0.15 ) 1, 244
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14:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, SASA, PETKM
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14:43XU100
Endeks 1, 113 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 6, 119.00 milyon TL de
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14:43BRMEN
Yüzde 6.18 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 568 adet işlem
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Yüzde 6.38 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 555 adet işlem