***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2020 16:31
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876183
BIST
17:481.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,70
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.085
17:487,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0403
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6724
En Düşük
7,6111
17:488,9849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
9,0084
En Düşük
8,9625
17:48469,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 469,36
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,69
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler17:46
|NATEN
|29,26
|172.491.405
|% 10,00
|
|IDGYO
|6,27
|8.122.961
|% 10,00
|
|ERSU
|5,28
|80.723.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.704,10
|3.334.135
|% 10,00
|
|DENGE
|4,07
|5.227.321
|% 10,00
|
|ISKUR
|450.001,00
|900.002
|% -10,00
|
|ISBTR
|48.060,00
|503.373
|% -10,00
|
|PKENT
|809,20
|397.317
|% -10,00
|
|MRSHL
|286,00
|29.090.304
|% -9,98
|
|ARMDA
|74,00
|15.508.998
|% -9,98
|
|SISE
|6,67
|1.919.684.356
|% 1,83
|
|KRDMD
|3,26
|1.033.953.919
|% 2,52
|
|PETKM
|4,25
|739.522.076
|% 2,16
|
|ODAS
|2,57
|577.026.462
|% 3,63
|
|THYAO
|10,55
|489.577.067
|% 1,93
|
|KRDMD
|3,26
|1.033.953.919
|% 2,52
|
|SISE
|6,67
|1.919.684.356
|% 1,83
|
|ODAS
|2,57
|577.026.462
|% 3,63
|
|YKBNK
|2,01
|355.441.263
|% 2,03
|
|PETKM
|4,25
|739.522.076
|% 2,16
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6664
|7,6706
|% 0,50
|
|Euro
|8,9742
|8,9787
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,7236
|9,7724
|% -0,32
|
|Frank
|8,2993
|8,3493
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0364
|2,0466
|% 0,36
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-3,67
|
|Altın Gr.
|471
|471
|1,60
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.177
|29,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|28,51
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|13,79
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,49
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,92
|41,92
|0,48
|
Seans Raporu
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