***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 13:16
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892993
BIST
17:341.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,21
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:347,8460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:349,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0400
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:34462,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,09
|Açılış
|: 462,71
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:34
|VERTU
|10,67
|28.301.453
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.479.632
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.479.632
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.329.307
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,86
|2.160.781.495
|% 1,46
|
|SISE
|7,33
|2.064.485.110
|% 1,38
|
|GARAN
|9,70
|2.011.270.841
|% 1,78
|
|THYAO
|12,64
|1.843.846.328
|% 1,85
|
|KRVGD
|15,97
|1.667.733.076
|% 0,38
|
|PETKM
|4,86
|2.160.781.495
|% 1,46
|
|ODAS
|3,97
|1.387.286.458
|% 8,77
|
|YKBNK
|3,08
|928.824.569
|% 2,67
|
|SISE
|7,33
|2.064.485.110
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,39
|357.782.193
|% 7,75
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8413
|7,8460
|% 0,05
|
|Euro
|9,5369
|9,5434
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,4611
|10,5136
|% 1,16
|
|Frank
|8,8120
|8,8650
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0842
|2,0946
|% -0,02
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-3,74
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|50,50
|50,50
|0,52
|
Seans Raporu
17:34
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17:47BAYRK
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Yüzde 9.56 oranında artışla 14.79 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 517, 854 adet işlem
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17:44
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 82 artarak (% 1.36 ) 1, 253
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17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, SELGD, UZERB, VERTU, SELEC, TMSN, SEKFK, SANKO, SNKRN, YAPRK